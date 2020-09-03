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Буцаев пока не может руководить «Нефтехимиком». Клуб назначил временный тренерский штаб

19:04
Вячеслав Буцаев. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Вячеслав Буцаев. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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В связи с необходимостью восстановления после перенесенного заболевания главного тренера Вячеслава Буцаева, тренеров Александра Завьялова и Павла Костичкина, в ближайших матчах игрой «Нефтехимика» будут руководить обновленный тренерский штаб, сообщает сайт клуба.

В него вошли: и.о. главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Касаткин (старший тренер МХК «Реактор»), тренер вратарей «Нефтехимика» Валерий Иванников, и.о. тренера «Нефтехимика» Игорь Федоров (тренер МХК «Реактор»).

В первом матче сезона «Нефтехимик» примет СКА. Игра состоится 4 сентября

Дополнительная информация:

https://www.hcnh.ru/news/club-life/ofitsialno030920/

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