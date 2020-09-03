Буцаев пока не может руководить «Нефтехимиком». Клуб назначил временный тренерский штаб

В связи с необходимостью восстановления после перенесенного заболевания главного тренера Вячеслава Буцаева, тренеров Александра Завьялова и Павла Костичкина, в ближайших матчах игрой «Нефтехимика» будут руководить обновленный тренерский штаб, сообщает сайт клуба.

В него вошли: и.о. главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Касаткин (старший тренер МХК «Реактор»), тренер вратарей «Нефтехимика» Валерий Иванников, и.о. тренера «Нефтехимика» Игорь Федоров (тренер МХК «Реактор»).

В первом матче сезона «Нефтехимик» примет СКА. Игра состоится 4 сентября