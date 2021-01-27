Брагин прокомментировал победу над «Северсталью»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:1).

— Играли против молодой команды, — цитирует тренера сайт СКА. — Они бились, организованно сыграли, но мы держали нити игры в своих руках. В таких матчах надо сразу забивать три-четыре гола, у нас были очень хорошие моменты. Пропустили необязательный гол в начале 3 периода, но затем забили третий, четвертый и довели игру до победы

— Нервничали в третьем периоде?

— Нет, не думаю. После пропущенного гола наши ребята неплохо играли. Соперник создал один момент, а мы имели неплохие шансы. Надо было раньше забивать и спокойно доигрывать матч.