Брагин объяснил, почему СКА уступил «Трактору»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от «Трактора» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперник сыграл очень строго в обороне, а мы не смогли ее взломать. Будем работать в этом направлении. Неприятный осадок после матча, с такой атакой мы должны забивать голы. Было ясно, что «Трактор» сыграет от обороны, будет ждать нашей ошибки. Особых погрешностей в плане тактики не было, но сработал момент вбрасывания: они забили, а мы не смогли», — цитирует Брагина пресс-служба лиги.

После этого поражения питерцы остались на втором месте на «Западе» с 35 очками, челябинцы — лидеры «Востока» (40 очков).