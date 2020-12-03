Брагин — о поражении от «Магнитки»: «Необязательные ошибки привели к голам «Металлурга»
Главный тренер СКА Валерий Брагин ответил на вопросы журналистов после выездного поражения от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Матч очень похож на плей-офф, — сказал Брагин. — Первый период противник играл лучше, во втором — мы владели преимуществом, забили гол. В третьем периоде игра была равной, но необязательные ошибки с нашей стороны привели к голам «Металлурга».
Почему поставили Александра Самонова? У нас есть тренер вратарей, мы консультируемся, обсуждаем. Решили, что сегодня сыграет Самонов.
Первый матч Стремвалля? Мальте много играл в «Сочи», был в игровом режиме. Мы посмотрели его на тренировке: хорошее движение, самоотдача. Поэтому он и сыграл сегодня.
Евгений Тимкин травмирован, а Владислав Каменев отсутствовал из-за ротации.
(Михаил Скрыль)
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