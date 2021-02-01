Крикунов — о победе над СКА: «Долго разогревались»
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:0).
— Игра была первые два периода с преимуществом СКА. Долго разогревались. Мы только третий период начали играть, как можем. Игра была до гола. Поэтому мы дотянули и забили в пустые. И все стало ясно, — приводит слова тренера сайт москвичей.
— Это плохо разогрелись, как вы сказали, или тактика такая была против СКА?
— Строго играть — тактика любого тренера. Но мы не очень-то и строго играли.
— Довольны звеном Игумнова?
— Они играют неплохо все игры. Игумнов пришелся ко двору. Муранов неплох, Ефремов начинал атаки.
— Это самый сложный матч против СКА?
— Когда у нас нет большинства, мы нормально играем.
— Насколько велик карт-бланш у Чайковски в атаке? Кажется, вы были недовольны его действиями в первом периоде...
— Есть такое. Он в первом периоде дал пас по диагонали, это детям объясняют, что нельзя давать такое. Поэтому ему поставили на вид за это дело. Подключился здорово, молодцы.
— Сегодня Кагарлицкий забросил, Шипачев в силовую шел. Они дополнительно заряжены на СКА?
— Они выполняют свою работу. Они много играют и набирают очки. Шипачев вообще лучший в КХЛ по системе гол+пас.
— Бочаров агрессивно действовал и выкатывался при бросках. Подсмотрел, как играет СКА?
— Ничего нового не было, он так всегда играет.
— Бочаров вышел на свой уровень?
— Мы всех готовим. И Гарипова тоже.
— Брюквина когда ждать можно?
— Выйдет на выезде, думаю.
— Григорьеву сколько нужно, чтобы набрать форму?
— Он набрал форму. Мы немного беспокоимся и немного придерживаем его.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/142759-vladimir_krikunov____igra_byila_do__gola__
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