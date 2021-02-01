Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:0).

— Игра была первые два периода с преимуществом СКА. Долго разогревались. Мы только третий период начали играть, как можем. Игра была до гола. Поэтому мы дотянули и забили в пустые. И все стало ясно, — приводит слова тренера сайт москвичей.

— Это плохо разогрелись, как вы сказали, или тактика такая была против СКА?

— Строго играть — тактика любого тренера. Но мы не очень-то и строго играли.

— Довольны звеном Игумнова?

— Они играют неплохо все игры. Игумнов пришелся ко двору. Муранов неплох, Ефремов начинал атаки.

— Это самый сложный матч против СКА?

— Когда у нас нет большинства, мы нормально играем.

— Насколько велик карт-бланш у Чайковски в атаке? Кажется, вы были недовольны его действиями в первом периоде...

— Есть такое. Он в первом периоде дал пас по диагонали, это детям объясняют, что нельзя давать такое. Поэтому ему поставили на вид за это дело. Подключился здорово, молодцы.

— Сегодня Кагарлицкий забросил, Шипачев в силовую шел. Они дополнительно заряжены на СКА?

— Они выполняют свою работу. Они много играют и набирают очки. Шипачев вообще лучший в КХЛ по системе гол+пас.

— Бочаров агрессивно действовал и выкатывался при бросках. Подсмотрел, как играет СКА?

— Ничего нового не было, он так всегда играет.

— Бочаров вышел на свой уровень?

— Мы всех готовим. И Гарипова тоже.

— Брюквина когда ждать можно?

— Выйдет на выезде, думаю.

— Григорьеву сколько нужно, чтобы набрать форму?

— Он набрал форму. Мы немного беспокоимся и немного придерживаем его.