Борис Миронов: «У нас в коллективе заложено, что матч выигрывает не один игрок, а вся команда»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:1).

— Хотелось бы поздравить болельщиков «Спартака» с победой! Игра была сегодня хорошая. Где-то не были готовы в первые 10 минут — соперник оказал нам агрессивное давление, чуть растерялись, но потом взяли себя в руки. В первом перерыве поговорили с ребятами, что нужно добавлять — и довели игру до победы. Команда выиграла, все молодцы. У нас в коллективе заложено, что матч выигрывает не один игрок, а вся команда, — цитирует тренера сайт красно-белых.

— После двух последних матчей, насколько важна победа с точки зрения психологии?

— Конечно, было важно, чтобы ребята вновь почувствовали этот победный дух. Они понимали, что сегодня надо играть только на победу — выполнили тренерское задание и сыграли хорошо.

— Можно сказать, что с возвращением Цыплакова появилось по-настоящему хорошее третье звено? Как оцените игру Максима?

— Это звено было и на предсезонке, травма немного выбила из колеи. Сейчас ему немного тяжеловато после травмы, нужно набрать игровой темп. Понятно, что ребята тренировались самостоятельно и в зале, и на льду. Думаю, что через каждую игру будут только добавлять. Конечно, будем на них рассчитывать — и на третье, и на четвертое звено, и ребят, которые сейчас в запасе.

— Показалось, что третий период вы провели в стиле рижского «Динамо»...

— Да нет, просто была установка грамотно сыграть, не провалиться — было понятно, что «Динамо» побежит отыгрываться. Просто сыграли с упором на оборону, стараясь не дать сопернику возможностей. Молодцы, сражались до последней секунды.

— Сегодня у команды хватало удалений — что считаете по этому поводу?

— Мы много работаем над этим вместе с тренерским штабом — показываем видео и объясняем игрокам. Конечно, надо улучшать и большинство, и меньшинство. В меньшинстве важна самоотдача, блокирование бросков, нужно правильно располагаться позиционно: много диагоналей и бросков сходу — надо это всегда просчитывать и готовиться к каждой команде. Есть над чем работать, цель одна — сделать игру нашей команды еще лучше.