Андрей Стась выбыл на 2-3 недели из-за травмы
20:04
Белорусский форвард «Трактора» Андрей Стась получил травму, сообщает «БХ».
20 сентября, форварду сборной Белоруссии предстоит пройти ещё одно обследование, после которого будут определены точные сроки восстановления. Пока по предварительным данным Стась пропустит 2-3 недели.
В нынешнем сезоне 32-летний форвард оформил три гола в 6 играх за «Трактор».
Дополнительная информация:
https://belarushockey.com/khl/news/2021/09/19/bh-stali-izvestny-predvaritelnye-sroki-vosstanovlenija-andreja-stasja/
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