Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Андрей Стась выбыл на 2-3 недели из-за травмы

20:04
Теги:

Белорусский форвард «Трактора» Андрей Стась получил травму, сообщает «БХ».

20 сентября, форварду сборной Белоруссии предстоит пройти ещё одно обследование, после которого будут определены точные сроки восстановления. Пока по предварительным данным Стась пропустит 2-3 недели.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард оформил три гола в 6 играх за «Трактор».

Дополнительная информация:

https://belarushockey.com/khl/news/2021/09/19/bh-stali-izvestny-predvaritelnye-sroki-vosstanovlenija-andreja-stasja/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Роналду божественен — четвертый гол в трех матчах. Но «МЮ» в сумасшедшей игре с «Вест Хэмом» спасли Лингард и Де Хеа
«ПСЖ» — «Лион»: где смотреть и во сколько начало матча
Сборная Польши выиграла матч за 3-е место чемпионата Европы по волейболу
Вместо спортсменов допинг-контроль проходили «двойники». Как такое возможно?
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд