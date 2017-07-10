12:12 10 июля | Хоккей — КХЛ

Борис Михайлов: "Для СКА и сборной России хорошо, что Ковальчук остался"

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов доволен решением нападающего Ильи Ковальчука о продлении контракта со СКА. Форвард, подписавший однолетнее соглашение, отметил, что сделал это, чтобы помочь сборной России.

- Лично я удовлетворен, что Ковальчук остался выступать в СКА. Это и для клуба очень здорово, и для национальной сборной тоже, - сказал Михайлов. - Это все, что я могу сказать. Связано ли его решение с Олимпиадой? Об этом лучше спросить у самого Ильи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Илья Ковальчук: "Сразу сказал, что приеду в Питер на год"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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DDPD22

Как же это круто, что он вернется. С ним на олимпийских играх золото сто процентов наше!

07:25 11 июля

hrenobl68

Не играл последние пару лет по вполне объективным причинам. Будет здоров и ничего ему не помешает попасть в сборную и сыграть на ОИ.

20:29 10 июля

sovmilitary

А в сборной он уже давно не играет, Петрович.

13:40 10 июля