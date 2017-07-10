Борис Михайлов: "Для СКА и сборной России хорошо, что Ковальчук остался"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов доволен решением нападающего Ильи Ковальчука о продлении контракта со СКА. Форвард, подписавший однолетнее соглашение, отметил, что сделал это, чтобы помочь сборной России.

- Лично я удовлетворен, что Ковальчук остался выступать в СКА. Это и для клуба очень здорово, и для национальной сборной тоже, - сказал Михайлов. - Это все, что я могу сказать. Связано ли его решение с Олимпиадой? Об этом лучше спросить у самого Ильи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Илья Ковальчук: "Сразу сказал, что приеду в Питер на год"