Борис Михайлов: "Для СКА и сборной России хорошо, что Ковальчук остался"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов доволен решением нападающего Ильи Ковальчука о продлении контракта со СКА. Форвард, подписавший однолетнее соглашение, отметил, что сделал это, чтобы помочь сборной России.
- Лично я удовлетворен, что Ковальчук остался выступать в СКА. Это и для клуба очень здорово, и для национальной сборной тоже, - сказал Михайлов. - Это все, что я могу сказать. Связано ли его решение с Олимпиадой? Об этом лучше спросить у самого Ильи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
DDPD22
Как же это круто, что он вернется. С ним на олимпийских играх золото сто процентов наше!
07:25 11 июля
hrenobl68
Не играл последние пару лет по вполне объективным причинам. Будет здоров и ничего ему не помешает попасть в сборную и сыграть на ОИ.
20:29 10 июля
sovmilitary
А в сборной он уже давно не играет, Петрович.
13:40 10 июля