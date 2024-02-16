Игрок «Куньлуня» Спроул — о праздновании китайского Нового года в России: «Классно ощущать эту атмосферу»

Защитник «Куньлуня» Райан Спроул рассказал о том, как он отпраздновал китайский Новый год в Москве. Хоккеист рад, что люди в России уважают другую культуру.

«Мы были в центре Москвы, с семьями, сходили в китайский ресторан. Все было украшено, здорово, классно ощущать эту атмосферу. Не то чтобы меня это как-то удивило, но радостно, что этому уделяется внимание, люди воспринимают культуру и уважают ее», — приводит слова Спроула ТАСС.

В 2022 году уроженец Канады Спроул принял китайское гражданство и участвовал на Олимпиаде, проходившей в Пекине.

В нынешнем сезоне КХЛ 31-летний защитник сыграл 43 матча, в которых набрал 11 (2+9) очков.

Клуб из Китая находится на 9-м месте в Западной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 63 матчах.