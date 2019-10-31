Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков продемонстрировал дизайн нового шлема. Вратарская маска расписана в клубных цветах «Авангарда» и украшена надписью «Bobber».

А вот и фото нового шлема @IgorBobkov! ??? pic.twitter.com/sbHKerHSI4 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 31, 2019

В нынешнем сезоне 28-летний голкипер провел 16 матчей в регулярном чемпионате, одержав десять побед. В среднем голкипер отражает 92,5 процента бросков.

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