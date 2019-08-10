Бобков любит читать Ремарка и Хокинга

Вчера был Всемирный день книголюбов, но мы с таким количеством новостей его немного пропустили 🤷‍♂️ Тем не менее — поздравляем всех читающих и желаем, чтобы попадались только хорошие книги!

Тем, что читает сейчас, и своим ТОП-5 с нами поделился вратарь «Авангарда» @IgorBobkov: pic.twitter.com/VMuxp1S48v