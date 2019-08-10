Бобков любит читать Ремарка и Хокинга

Вратарь "Авангарда" Игорь Бобков назвал книги, которые по его мнению, входят в пятерку лучших.
Как сообщается в официальном Twitter клуба, в их число голкипер включил следующие произведения:
1) "Искра жизни" Эрих Мария Ремарк
2) "Исповедь экономического убийцы" Джон Перкинс
3) "Краткая история времени" Стивен Хокинг
4) "Черный обелиск" Эрих Мария Ремарк
5) "Физика невозможного" Каку Митио
Бобков стал лучшим игроком Кубка Гагарина в прошлом сезоне по версии болельщиков омичей.
Вчера был Всемирный день книголюбов, но мы с таким количеством новостей его немного пропустили 🤷♂️ Тем не менее — поздравляем всех читающих и желаем, чтобы попадались только хорошие книги!— ХК Авангард (@hcavangardomsk) August 10, 2019
Тем, что читает сейчас, и своим ТОП-5 с нами поделился вратарь «Авангарда» @IgorBobkov: pic.twitter.com/VMuxp1S48v