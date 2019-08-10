14:52 10 августа | Хоккей — КХЛ

Бобков любит читать Ремарка и Хокинга

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Вратарь "Авангарда" Игорь Бобков назвал книги, которые по его мнению, входят в пятерку лучших.

Как сообщается в официальном Twitter клуба, в их число голкипер включил следующие произведения:

1) "Искра жизни" Эрих Мария Ремарк

2) "Исповедь экономического убийцы" Джон Перкинс

3) "Краткая история времени" Стивен Хокинг

4) "Черный обелиск" Эрих Мария Ремарк

5) "Физика невозможного" Каку Митио

Бобков стал лучшим игроком Кубка Гагарина в прошлом сезоне по версии болельщиков омичей.

 

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