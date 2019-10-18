Боб Хартли: «Пивцакин случайно попал клюшкой по сопернику, и мы остались на семь минут в меньшинстве»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча с «Автомобилистом» (3:1).

— У нас был хороший старт. Всегда, когда забиваешь ранних два гола — это хорошо, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — В конце первого периода Пивцакин случайно попал клюшкой по сопернику и мы остались на семь минут в меньшинстве. «Автомобилист», правда, за это время схватил несколько удалений, и это выровняло игру. Так или иначе, этот эпизод нас замедлил. Во втором периоде мы начали возвращаться к нужной игре, а уже в третьем все было в порядке. Правильная выездная игра: каждый цеплялся, все прессинговали, шли вперед, вратарь дотаскивал, оборона работала и спецбригады работали.

Удаление Пивцакина? Случайности — случаются. Чистейшая случайность. Пивцакин игрок высокого уровня, но такое иногда происходит. Но посмотрите — на дороге много прекрасных водителей, а аварии всеравно происходят.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков