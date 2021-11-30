Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:6).

«Сегодня мало что получалось у нашей команды. Много потерь на ровном месте. Соперник был предельно мотивирован — чемпион играл после двух поражений. Плюс у них было три дня перерыва между играми. Мы много сил и эмоций оставили в предыдущей игре с Казанью. Сегодня ребята пытались ловить, блокировать, но три из шести голов нам залетели после таких вот блокировок, когда шайба меняла направление движения. Конечно неприятно, счет крупный, но мы переживем и будем готовиться к следующему матчу», — цитирует тренера сайт «Нефтехимика».