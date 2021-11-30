Леонтьев — о поражении от «Авангарда»: «Переживем и будем готовиться к следующему матчу»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:6).
«Сегодня мало что получалось у нашей команды. Много потерь на ровном месте. Соперник был предельно мотивирован — чемпион играл после двух поражений. Плюс у них было три дня перерыва между играми. Мы много сил и эмоций оставили в предыдущей игре с Казанью. Сегодня ребята пытались ловить, блокировать, но три из шести голов нам залетели после таких вот блокировок, когда шайба меняла направление движения. Конечно неприятно, счет крупный, но мы переживем и будем готовиться к следующему матчу», — цитирует тренера сайт «Нефтехимика».
Дополнительная информация:
https://hcnh.ru/news/club-life/press-konferentsiya-avangard-neftekhimik301121/
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