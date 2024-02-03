Билялетдинов — о победе над «Трактором»: «Сейчас все бьются за каждое очко, проходных игр нет»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:1).
— Сложное было начало, — приводит слова Билялетдинова официальный сайт клуба. — «Трактор» активно стартовал, нам было очень непросто выдержать. Хорошо, что справились, затем мы вошли в игру и сделали то, что должны были. И в атаке, и в обороне команда сработала очень хорошо, все молодцы, идем дальше.
— За последнее время вы провели игры с «Автомобилистом» и «Трактором» — потенциальными соперниками по первому раунду. Какая игра была тяжелее?
— Нет легких команд, все играют с хорошей отдачей. Сейчас все бьются за каждое очко, потому проходных игр нет.
— А с кем бы предпочли играть в первом раунде?
— Не знаю, я не любитель этого дела.
«Трактор» прервал серию из пяти побед и с 72 очками расположился на пятом месте в Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками — на четвертой строчке.
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|30
|28
|65
|7
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|57
|29
|28
|65
|8
|Динамо Мн
|58
|26
|32
|57
|9
|Куньлунь РС
|60
|20
|40
|46
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|58
|18
|40
|43
|3.02
|15:00
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Трактор – Ак Барс
|1 : 4