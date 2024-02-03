Билялетдинов — о победе над «Трактором»: «Сейчас все бьются за каждое очко, проходных игр нет»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:1).

— Сложное было начало, — приводит слова Билялетдинова официальный сайт клуба. — «Трактор» активно стартовал, нам было очень непросто выдержать. Хорошо, что справились, затем мы вошли в игру и сделали то, что должны были. И в атаке, и в обороне команда сработала очень хорошо, все молодцы, идем дальше.

— За последнее время вы провели игры с «Автомобилистом» и «Трактором» — потенциальными соперниками по первому раунду. Какая игра была тяжелее?

— Нет легких команд, все играют с хорошей отдачей. Сейчас все бьются за каждое очко, потому проходных игр нет.

— А с кем бы предпочли играть в первом раунде?

— Не знаю, я не любитель этого дела.

«Трактор» прервал серию из пяти побед и с 72 очками расположился на пятом месте в Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками — на четвертой строчке.