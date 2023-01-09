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Сегодня, 15:53

Билялов, Грант и Хмелевски стали лучшими игроками недели в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков и аналитической оценки матчей определила лауреатов восемнадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший 2 победы в 2 матчах недели. Он отразил 98,15% бросков при коэффициенте надежности 0,49.

Лучшим защитником стал Алекс Грант («Барыс»), набравший 5 (4+1) очков в 4 матчах. В игре с «Адмиралом» (5:1) Грант сделал покер. Он стал первым защитником в истории КХЛ, забившим 4 гола за матч.

Лучшим нападающим признан Саша Хмелевски («Салават Юлаев»). Он набрал 5 (2+3) очков в 3 матчах недели. Игрок не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».

Никита Гребенкин признан лучшим новичком недели в КХЛ. Нападающий «Амура» набрал 3 (1+2) очка в 3 матчах недели.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/09/507995.html
Тимур Билялов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
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