Билялов, Грант и Хмелевски стали лучшими игроками недели в КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков и аналитической оценки матчей определила лауреатов восемнадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.
Лучшим вратарем признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший 2 победы в 2 матчах недели. Он отразил 98,15% бросков при коэффициенте надежности 0,49.
Лучшим защитником стал Алекс Грант («Барыс»), набравший 5 (4+1) очков в 4 матчах. В игре с «Адмиралом» (5:1) Грант сделал покер. Он стал первым защитником в истории КХЛ, забившим 4 гола за матч.
Лучшим нападающим признан Саша Хмелевски («Салават Юлаев»). Он набрал 5 (2+3) очков в 3 матчах недели. Игрок не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».
Никита Гребенкин признан лучшим новичком недели в КХЛ. Нападающий «Амура» набрал 3 (1+2) очка в 3 матчах недели.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|49
|37
|12
|78
|2
|ЦСКА
|47
|31
|16
|67
|3
|Торпедо
|48
|31
|17
|65
|4
|Локомотив
|49
|29
|20
|65
|5
|Динамо М
|48
|27
|21
|62
|6
|Витязь
|48
|22
|26
|52
|7
|Спартак
|49
|22
|27
|51
|8
|Северсталь
|48
|19
|29
|49
|9
|Динамо Мн
|49
|19
|30
|48
|10
|Куньлунь
|49
|16
|33
|37
|11
|Сочи
|47
|5
|42
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|48
|28
|20
|63
|2
|Металлург
|48
|28
|20
|62
|3
|Авангард
|48
|29
|19
|62
|4
|Сал. Юлаев
|48
|26
|22
|61
|5
|Сибирь
|49
|29
|20
|61
|6
|Адмирал
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|47
|24
|23
|55
|8
|Барыс
|50
|22
|28
|48
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|49
|20
|29
|46
|11
|Нефтехимик
|48
|21
|27
|45
|9.01
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|3 : 0
|9.01
|15:30
|
Сибирь – Ак Барс
|- : -