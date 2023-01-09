Каменский сравнил «Автомобилист» с раненым зверем
Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и ЦСКА.
«Автомобилист» проиграл 9 игр подряд. Прям как раненый зверь! Что происходит с клубом? Бывают спады в команде. В клубе хорошие игроки. Возможно, время не самое лучшее с таким интенсивным календарем. Он повлиял на физическую форму команды. Это пройдет, и команда обретет свою форму. «Автомобилист» справится с этим! Каждый встреча — новый матч. Во-первых, у команды поменялся тренер; во-вторых, у «Автомобилиста» сменилась тактика. Будет точно интересный матч с ЦСКА! С сильной командой всегда приятно играть. Если достойно сыграют, то смогут переломить неудачу в последнее время. Победа для «Автомобилиста» будет не сенсацией, скорее хорошим стимулом двигаться дальше и побеждать. ЦСКА должен подтвердить свой высокий уровень, на котором они сейчас играют. Хоккей — игра непредсказуемая. Не могу предвидеть, как пойдет матч. Знаю, что матч будет красивым для зрителей и для болельщиков. Смотрите и болейте за свою команду!" — приводит слова Каменского Sport24.
«Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 63 очка в 48 играх. ЦСКА находится на втором месте в Западной конференции, набрав 67 очков в 47 играх.
Матч «Автомобилист» — ЦСКА пройдет 10 января. Начало — в 17.00 по мск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|49
|37
|12
|78
|2
|ЦСКА
|47
|31
|16
|67
|3
|Торпедо
|48
|31
|17
|65
|4
|Локомотив
|49
|29
|20
|65
|5
|Динамо М
|48
|27
|21
|62
|6
|Витязь
|48
|22
|26
|52
|7
|Спартак
|49
|22
|27
|51
|8
|Северсталь
|48
|19
|29
|49
|9
|Динамо Мн
|49
|19
|30
|48
|10
|Куньлунь
|49
|16
|33
|37
|11
|Сочи
|47
|5
|42
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|48
|28
|20
|63
|2
|Металлург
|48
|28
|20
|62
|3
|Авангард
|48
|29
|19
|62
|4
|Сал. Юлаев
|48
|26
|22
|61
|5
|Сибирь
|49
|29
|20
|61
|6
|Адмирал
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|47
|24
|23
|55
|8
|Барыс
|50
|22
|28
|48
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|49
|20
|29
|46
|11
|Нефтехимик
|48
|21
|27
|45
|9.01
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|3 : 0
|9.01
|15:30
|
Сибирь – Ак Барс
|- : -