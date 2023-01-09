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Сегодня, 15:20

Каменский сравнил «Автомобилист» с раненым зверем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и ЦСКА.

«Автомобилист» проиграл 9 игр подряд. Прям как раненый зверь! Что происходит с клубом? Бывают спады в команде. В клубе хорошие игроки. Возможно, время не самое лучшее с таким интенсивным календарем. Он повлиял на физическую форму команды. Это пройдет, и команда обретет свою форму. «Автомобилист» справится с этим! Каждый встреча — новый матч. Во-первых, у команды поменялся тренер; во-вторых, у «Автомобилиста» сменилась тактика. Будет точно интересный матч с ЦСКА! С сильной командой всегда приятно играть. Если достойно сыграют, то смогут переломить неудачу в последнее время. Победа для «Автомобилиста» будет не сенсацией, скорее хорошим стимулом двигаться дальше и побеждать. ЦСКА должен подтвердить свой высокий уровень, на котором они сейчас играют. Хоккей — игра непредсказуемая. Не могу предвидеть, как пойдет матч. Знаю, что матч будет красивым для зрителей и для болельщиков. Смотрите и болейте за свою команду!" — приводит слова Каменского Sport24.

«Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 63 очка в 48 играх. ЦСКА находится на втором месте в Западной конференции, набрав 67 очков в 47 играх.

Матч «Автомобилист» — ЦСКА пройдет 10 января. Начало — в 17.00 по мск.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-09-kamenskiy-avtomobilist-kak-ranenyy-zver-eto-proydet-komanda-spravitsya
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК ЦСКА (Москва)
Валерий Каменский
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4 Локомотив 49 29 20 65
5 Динамо М 48 27 21 62
6 Витязь 48 22 26 52
7 Спартак 49 22 27 51
8 Северсталь 48 19 29 49
9 Динамо Мн 49 19 30 48
10 Куньлунь 49 16 33 37
11 Сочи 47 5 42 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 48 28 20 63
2 Металлург 48 28 20 62
3 Авангард 48 29 19 62
4 Сал. Юлаев 48 26 22 61
5 Сибирь 49 29 20 61
6 Адмирал 49 26 23 57
7 Ак Барс 47 24 23 55
8 Барыс 50 22 28 48
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 49 20 29 46
11 Нефтехимик 48 21 27 45
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