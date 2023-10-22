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Сегодня, 20:35

«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Минское «Динамо» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Минске и завершилась победой хозяев — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Динамо» Минск — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» (21 очко) поднялось на седьмое место в Западной конференции КХЛ после 19 матчей. «Салават Юлаев» (25) идет пятым на «Востоке» после 20 игр.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Салават Юлаев
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4 Автомобилист 22 12 10 26
5 Сал. Юлаев 20 12 8 25
6 Авангард 20 11 9 24
7 Сибирь 21 10 11 23
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9 Амур 20 8 12 21
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Западная конференция И В П О
1 Спартак 22 15 7 32
2 Локомотив 21 14 7 29
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4 Динамо М 20 13 7 27
5 ЦСКА 21 11 10 23
6 Сочи 21 11 10 23
7 Динамо Мн 19 9 10 21
8 СКА 19 10 9 20
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10 Куньлунь РС 24 7 17 17
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