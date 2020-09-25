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«Билл доверяет нам, опирается на наш профессионализм». Голышев рассказал о работе с Питерсом

18:10
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Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью официальному сайту КХЛ рассказал о впечатлениях от работы с главным тренером Биллом Питерсом.

— Как вы восприняли назначение Билла Питерса?

— Это очень ценный для меня опыт. Никогда раньше не работал под руководством иностранного тренера. Уверен, что этот сезон у Питерса пойдет мне на пользу и как игроку, и как личности.

— Якуб Коварж не смог сравнить Питерса ни с одним из российских тренеров, с которыми работал в КХЛ. Может быть, у вас получится?

— Я тоже не буду сравнивать. Питерс сильно отличается от тренеров, с которыми я раньше сталкивался. Ни про кого не хочу сказать ничего плохого. Это просто другое.

— О чем именно вы говорите? Ну хотя бы примерно.

— Он может спокойно сделать раскатку по желанию. Некоторые ребята не понимают, как такие может быть. Они к этому просто не привыкли. Билл доверяет нам, опирается на наш профессионализм. Никаких баз, больше возможностей провести время дома, с семьей. За это хочется отплатить работой.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/25/473470.html

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