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Белорусский форвард Карабань перешел в «Куньлунь»

12:39

Белорусский нападающий Данила Карабань будет выступать за «Куньлунь», сообщает пресс-служба КХЛ. Двусторонний контракт рассчитан на один сезон.

23-летний хоккеист ранее выступал в КХЛ за минское «Динамо», а также за «Звезду» в ВХЛ. В прошедшем сезоне он провел 33 матча в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 11 (5+6) очков. В плей-офф у него девять матчей и одно очко за гол.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/khlmediateam/status/1178233812590968833

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