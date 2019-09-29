Белорусский форвард Карабань перешел в «Куньлунь»

Белорусский нападающий Данила Карабань будет выступать за «Куньлунь», сообщает пресс-служба КХЛ. Двусторонний контракт рассчитан на один сезон.

23-летний хоккеист ранее выступал в КХЛ за минское «Динамо», а также за «Звезду» в ВХЛ. В прошедшем сезоне он провел 33 матча в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 11 (5+6) очков. В плей-офф у него девять матчей и одно очко за гол.

Еще одним новичком @KRSchina стал белорусский форвард Данила Карабань. Двусторонний контракт на один сезон.#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) September 29, 2019

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