Бек не сыграет в матче с "Салаватом", Михеев – в составе "Авангарда"

Стал известен состав "Авангарда" на четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против "Салавата Юлаева". Учатие в игре не примет нападающий Тэйлор Бек. Однако вернулся в состав Илья Михеев.
Бобков (Налимов);
Емелин – Покка, Стольберг – Деарне – Тальбо;
Пивцакин – Франсон, Широков – Зернов – Михеев;
Бондарев – Чудинов, Шумаков – Семенов – Кошелев;
Медведев, Фисенко – Стась – Манукян, Яремчук.
"Салават":
Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Коледов, Ткачев – Бурмистров – Кугрышев;
Сергеев – Семёнов, Жарков – Кадейкин – Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов – Хохряков – Майоров.
Чётвертый матч финала Востока начнём в таком составе 💪🏻 #СЮЛАВГ #БородаМечты pic.twitter.com/egyAXImRgO– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 4 апреля 2019 г.
Наш состав на 4 игру серии #АВГСЮЛ 🤜🔥🤛 #КубокГагарина 🏆 pic.twitter.com/yLkfiB66lp– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 4 апреля 2019 г.