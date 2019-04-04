Бек не сыграет в матче с "Салаватом", Михеев – в составе "Авангарда"

Стал известен состав "Авангарда" на четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против "Салавата Юлаева". Учатие в игре не примет нападающий Тэйлор Бек. Однако вернулся в состав Илья Михеев.

Бобков (Налимов);

Емелин – Покка, Стольберг – Деарне – Тальбо;

Пивцакин – Франсон, Широков – Зернов – Михеев;

Бондарев – Чудинов, Шумаков – Семенов – Кошелев;

Медведев, Фисенко – Стась – Манукян, Яремчук.

"Салават":

Метсола (Кареев);

Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Арзамасцев – Коледов, Ткачев – Бурмистров – Кугрышев;

Сергеев – Семёнов, Жарков – Кадейкин – Солодухин;

Елизаров, Скориков, Гиматов – Хохряков – Майоров.