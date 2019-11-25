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«Барыс» выставил Тангрэди на драфт отказов

09:53
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«Барыс» выставил на драфт отказов нападающего Эрика Тангрэди, сообщает Twitter КХЛ. Если в ближайшее время 30-летнего игрока не заберет ни один клуб КХЛ, то он отправится в фарм или контракт с ним будет расторгнут.

Тангрэди пописал контракт с «Барысом» перед началом нынешнего сезона. В регулярном чемпионате он провел 22 матча и набрал 9 (5+4) очков.

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