«Барыс» — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Барыс» сыграет с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ 27 ноября
«Барыс» встретится с «Витязем» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 27 ноября, в понедельник. Матч пройдет в многофункциональном ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). Начало — 16.30 по московскому времени.
За ключевыми событиями противостояния «Барыс» — «Витязь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на официальном сайте КХЛ. Также за играми регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 можно следить в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Республики Казахстан смогут посмотреть игру на телеканале Qazsport. Начало эфира в 19.20 по местному времени.
Календарь и результаты игр смотрите на сайте «СЭ».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|36
|24
|12
|52
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|36
|19
|17
|46
|4
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|5
|Ак Барс
|35
|20
|15
|42
|6
|Автомобилист
|36
|19
|17
|42
|7
|Трактор
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|35
|16
|19
|37
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Нефтехимик
|35
|14
|21
|34
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|33
|9
|24
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|35
|24
|11
|51
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|35
|20
|15
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|34
|19
|15
|40
|7
|Северсталь
|35
|15
|20
|35
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|11
|Витязь
|35
|12
|23
|28
Результаты / календарь
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
|27.11
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|- : -
|27.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|27.11
|17:00
|
Автомобилист – Спартак
|- : -
|27.11
|17:00
|
Трактор – Торпедо
|- : -
|27.11
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
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