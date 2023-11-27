«Сибирь» сыграет с «Куньлунем» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 27 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Сибирь-Арена» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Сибирь» — «Куньлунь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на официальном сайте КХЛ. Также за играми регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 можно следить в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру на телеканале ОТС. Начало эфира в 19.50 по местному времени.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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