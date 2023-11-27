«Трактор» примет «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 27 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Трактор» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также за играми регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 можно следить в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру на телеканале ОТВ. Начнется эфир в 18.50 по местному времени.

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