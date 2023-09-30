«Сибирь» на выезде обыграла «Барыс»

«Сибирь» на выезде одержала победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей по шайбе забросили Илья Морозов и Николай Прохоркин. У команды из Астаны единственный гол на счету Рудольфа Червени.

После этой игры «Сибирь» поднялась на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков за 12 матчей. «Барыс» идет на 11 строчке (10 очков в 12 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Морозов — 2 (Ахияров, Бутузов), 0:49 — 0:1. Прохоркин — 4, 39:17 — 0:2. Червены — 1 (Скленичка), 58:20 — 1:2.

Вратари: Шутов (58:00 — 58:20, 58:27) — Красоткин.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 38 (14+10+14) — 24 (5+13+6).

Судьи: Бирин, Морозов.

30 сентября. Астана. Барыс-Арена.