«Сибирь» на выезде обыграла «Барыс»
«Сибирь» на выезде одержала победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У гостей по шайбе забросили Илья Морозов и Николай Прохоркин. У команды из Астаны единственный гол на счету Рудольфа Червени.
После этой игры «Сибирь» поднялась на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков за 12 матчей. «Барыс» идет на 11 строчке (10 очков в 12 играх).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Морозов — 2 (Ахияров, Бутузов), 0:49 — 0:1. Прохоркин — 4, 39:17 — 0:2. Червены — 1 (Скленичка), 58:20 — 1:2.
Вратари: Шутов (58:00 — 58:20, 58:27) — Красоткин.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 38 (14+10+14) — 24 (5+13+6).
Судьи: Бирин, Морозов.
30 сентября. Астана. Барыс-Арена.
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|5
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|30.09
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|
Барыс – Сибирь
|1 : 2
|30.09
|15:00
|
Трактор – Спартак
|- : -
|30.09
|15:00
|
Автомобилист – Адмирал
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|17:00
|
Северсталь – Локомотив
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|
Торпедо – Сочи
|- : -
|30.09
|17:10
|
Динамо Мн – Лада
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