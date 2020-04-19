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«Барыс» решил расстаться с Карлссоном

19:22
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Вратарь сборной Казахстана Хенрик Карлссон покинет «Барыс». Об этом сообщил комментатор Александр Олейник во время прямого эфира на странице Vesti.kz в Instagram.

Контракт Карлссона заканчивается 30 апреля. Руководство клуба решило не продлевать соглашение с 36-летним шведом, который в минувшем сезоне проиграл конкуренцию канадцу Эдди Паскуале.

За «Барыс» Карлссон выступает с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 20 матчей в регулярном чемпионате, пропустив 37 шайб и отразив 92,5 процента бросков.

В 2018 году Карлссон получил гражданство Казахстана и стал выступать за сборную. В ее составе он играл на двух чемпионатах мира в первом дивизионе и квалификации Олимпиады-2022.

Дополнительная информация:

https://vesti.kz/hockey/

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