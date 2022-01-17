«Барыс» расторг контракт с нападающим Мусоровым

«Барыс» расторг контракт с нападающим Максимом Мусоровым. Контракт расторгнут по инициативе игрока, который решил попробовать свои силы в другой лиге, сообщает сайт «Барыса».

В текущем сезоне нападающий сыграл за «Номад» в чемпионате Казахстана 17 матчей и заработал 12 (8+4) баллов за результативность. В составе «Барыса» Мусоров выходил на лед в 11 поединках в КХЛ и отметился одной результативной передачей.