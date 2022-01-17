Серебряков, Хохлов, Мэйсек и Шабанов стали лучшими игроками недели в КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 18-й недели турнира в четырех номинациях.
Лучшим вратарем впервые в карьере признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший с командой две победы в двух матчах недели. По его воротам было нанесено 59 бросков (29,5 в среднем за игру), из которых он отразил 94,92 процента.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Хохлов («Северсталь»), набравший 3 (0+3) очка в двух матчах недели. Он совершил три силовых приема и заблокировал пять бросков.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Брукс Мэйсек («Автомобилист»), набравший 4 (1+3) очка в одном матче недели. В игре с «Северсталью» (5:2) он нанес пять бросков по воротам, совершил один силовой прием и завершил ее с показателем полезности «+3».
Лучшим новичком впервые в карьере признан Максим Шабанов («Трактор»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели. В игре с «Куньлунь Ред Стар» он забросил свою первую шайбу в КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|2.03
|15:00
|
Автомобилист – Локомотив
|- : -
|2.03
|17:00
|
Автомобилист – Северсталь
|5 : 2
|2.03
|20:30
|
Динамо Р – Автомобилист
|- : -
|2.03
|20:30
|
Динамо Р – Сал. Юлаев
|- : -