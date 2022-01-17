Серебряков, Хохлов, Мэйсек и Шабанов стали лучшими игроками недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 18-й недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший с командой две победы в двух матчах недели. По его воротам было нанесено 59 бросков (29,5 в среднем за игру), из которых он отразил 94,92 процента.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Хохлов («Северсталь»), набравший 3 (0+3) очка в двух матчах недели. Он совершил три силовых приема и заблокировал пять бросков.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Брукс Мэйсек («Автомобилист»), набравший 4 (1+3) очка в одном матче недели. В игре с «Северсталью» (5:2) он нанес пять бросков по воротам, совершил один силовой прием и завершил ее с показателем полезности «+3».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Максим Шабанов («Трактор»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели. В игре с «Куньлунь Ред Стар» он забросил свою первую шайбу в КХЛ.