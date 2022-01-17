Стала известна зарплата канадского защитника «Локомотива» Гормли

Как стало известно «СЭ», канадский защитник «Локомотива» Брэндон Гормли получает в ярославском клубе около 1,5 миллиона рублей после вычета налогов.

Напомним, 22 декабря Гормли был обменян в «Локомотив» из рижского «Динамо». Как ранее сообщал «СЭ», рижане получили компенсацию в размере около 20 миллионов рублей.

За «Локо» 29-летний канадец успел провести пока 2 матча. В составе рижского «Динамо» на его счету было 11 (1+10) очков в 26 встречах.