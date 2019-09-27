«Барыс» одолел «Трактор» в гостях
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Барыс». Гости одержали победу со счетом 2:1.
«Трактор» остается единственной командой в нынешнем сезоне, которая пока не побеждала на своем льду.
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«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Виртанен — 2 (Сергиенко, Кейлоф), 9:27 — 1:0. Дитц — 2 (Михайлис, Старченко), 11:21 — 1:1. Найт — 5 (Блэкер, Пакаринен), 51:50 — 1:2.
Вратари: Федотов (58:32) — Карлссон.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 34 (14+11+9) — 34 (10+11+13).
Судьи: Беляев, Раминг.
27 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
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