«Барыс» обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе победителей отличились Егор Петухов и Даррен Диц. За «Динамо» забил Франсис Паре.

«Барыс» выиграл второй матч подряд, «Динамо» потерпело шестое поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Паре — 5 (Шор, Принс), 33:39 — 1:0. Петухов — 1 (бол., Блэкер, Старченко), 39:54 — 1:1.

Победный буллит: Дитц.

Вратари: Энрот — Паскуале.

Штраф: 8 — 26.

Броски: 33 (11+7+12+3) — 25 (5+13+6+1).

Судьи: Овчинников, Спирин.

22 октября. Минск. «Минск-Арена».

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