"Барыс" объявил о подписании контракта с Метальниковым

"Барыс" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Леонидом Метальниковым. Соглашение с 29-летним игроком сборной Казахстана рассчитано до 30 апреля 2021 года.

✒️📄🇰🇿Хоккейный клуб "Барыс" официально объявляет о подписании контракта с защитником сборной Казахстана Леонидом Метальниковым. Игрок подписал двустороннее соглашение на 2 года – до 30 апреля 2021 годаhttps://t.co/rMS8LNZOv1 pic.twitter.com/bVYO7bQHA8 – ХК Барыс (@AstanaBarys) 13 мая 2019 г.

В минувшем сезоне Метальников выступал в ВХЛ в составе "Сарыарки". Он набрал 22 (7+15) очка в 54 матчах регулярного чемпионата и 10 (4+6) баллов в 19 играх плей-офф.

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