16:49 | Хоккей — КХЛ

"Барыс" объявил о подписании контракта с Метальниковым

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"Барыс" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Леонидом Метальниковым. Соглашение с 29-летним игроком сборной Казахстана рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне Метальников выступал в ВХЛ в составе "Сарыарки". Он набрал 22 (7+15) очка в 54 матчах регулярного чемпионата и 10 (4+6) баллов в 19 играх плей-офф. 

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Дополнительная информация

http://www.hcbarys.kz/news/item/leonid-metalnikov-pereshyol-v-barys/

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