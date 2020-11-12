«Барыс» на выезде обыграл «Нефтехимик»

«Барыс» победил «Нефтехимик» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Линус Виделль и Якуб Лилья.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Виделль — 5 (бол., Вароун, Шестаков), 2:22 — 0:1. Хайруллин — 6 (Сидоров, Гудачек), 7:08 — 1:1. Лилья — 6 (Михайлис, Дитц), 21:12 — 1:2.

Вратари: Иванников (59:07) — Ортио.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (14+5+10) — 28 (13+8+7).

Судьи: Белов, Ромасько.

12 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».