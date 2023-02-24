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Сегодня, 18:49

Дубль Осипова принес «Локомотиву» победу над «Барысом»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» победил в гостях «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

В составе победителей дубль оформил защитник Максим Осипов. Также голы на счету нападающих Павла Красковского, Сергея Андронова и Степана Никулина.

За «Барыс» забивали защитник Самат Данияр, а также нападающие Дмитрий Шевченко и Михаил Рахманов.

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«Барыс» (Астана) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Голы: Осипов — 2 (Полунин, Ильенко), 1:34 — 0:1. Данияр — 2 (Михайлис, Гайтамиров), 4:18 — 1:1. Красковский — 8 (Полунин, Черепанов), 7:07 — 1:2. Осипов — 3 (Каюмов, Березкин), 26:13 — 1:3. Андронов — 6 (Елесин), 27:44 — 1:4. Шевченко — 7 (бол., Михайлис, Вей), 34:27 — 2:4. Никулин — 14 (Иванов), 44:24 — 2:5. Рахманов — 2 (Петухов), 47:14 — 3:5.

Вратари: Бояркин — Бочаров.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (6+12+5) — 25 (3+15+7).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

24 февраля. Астана. Барыс-Арена. 7946 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
ХК Локомотив (Ярославль)
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2 Локомотив 68 41 27 92
3 ЦСКА 66 42 24 92
4 Торпедо 67 42 25 90
5 Динамо М 66 37 29 84
6 Витязь 67 34 33 76
7 Северсталь 66 30 36 73
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 66 21 45 49
11 Сочи 66 9 57 28
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Авангард 67 39 28 85
3 Сал. Юлаев 67 37 30 84
4 Сибирь 67 38 29 83
5 Автомобилист 67 36 31 81
6 Металлург 66 34 32 80
7 Адмирал 67 33 34 75
8 Нефтехимик 67 32 35 70
9 Трактор 67 30 37 70
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Сибирь – Сал. Юлаев
 1 : 3
24.02 13:00
Авангард – Торпедо
 4 : 3 ОТ
24.02 15:00
Автомобилист – Трактор
 1 : 5
24.02 16:30
Барыс – Локомотив
 3 : 5
24.02 17:00
Нефтехимик – Куньлунь
 - : -
24.02 17:00
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 - : -
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