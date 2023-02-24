Первый тренер Зарипова: «Он легенда всего российского хоккея. Очень грустно, когда такие люди завершают карьеру»

Сергей Кокорин, первый тренер нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, отреагировал на решение хоккеиста завершить карьеру игрока.

«Раз Данис так решил, значит пришла пора. Он легенда ЧМЗ, челябинского хоккея, Казани и всего российского хоккея. Очень грустно, когда такие люди завершают карьеру игрока, но это жизнь. Данису здоровья, и успехов в дальнейшем, кем бы он ни решил стать. Я уже получил приглашение на прощальный матч в июле, проводим достойно. Где эта игра пройдет, пока не знаю», — приводит «РБ Спорт» слова Кокорина.

Также он рассказал, за счет Зарипов смог добиться выдающейся карьеры.

«За счет большой любви к хоккею, трудолюбия, силы воли и характера. В детстве он пропадал на стадионе, можно сказать, жил там. Данис прислал мне сообщение: «Спасибо большое, Сергей Иванович. Все победы благодаря тебе». Приятно, что он про меня не забывает», — добавил тренер.

Ранее 41-летний Зарипов сообщил, что матч регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ против «Металлурга», который проходит сегодня, 24 февраля, станет для него последним в карьере.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира и единственным пятикратным обладатель Кубка Гагарина.