«Лада» нанесла «Барысу» четвертое поражение подряд
«Лада» на выезде одержала победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:0.
Победу тольяттинцам принесли голы Никиты Попугаева, Андрея Алтыбармакяна и Троя Джозефса.
Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отыграл весь матч, отразив 25 бросков в створ ворот.
«Лада» (63 очка) после 53 матчей поднялась на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (40) после 50 игр продолжает замыкать таблицу «Востока». Астанинцы потерпели четвертое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Попугаев — 7 (Сафин), 10:59 — 0:1. Алтыбармакян — 11 (Михайлов, М. Березин), 30:39 — 0:2. Джозефс — 17 (Кугрышев, Бородкин), 38:19 — 0:3.
Вратари: Шутов — Подъяпольский.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 25 (7+10+8) — 18 (5+6+7).
Судьи: Раминг, Соин.
15 января. Астана. Барыс-Арена. 4667 зрителей.
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