ЦСКА проиграл «Автомобилисту», пропустив две шайбы в третьем периоде

ЦСКА на выезде проиграл «Автомобилисту» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.

У армейцев голы забивали Владислав Каменев и Константин Окулов. У клуба из Екатеринбурга шайбы забросили Брукс Мэйсек, Андрей Обидин и Денис Баранцев. Последние два голы были забиты в третьей периоде — на 14-й и 17-й минутах.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Армейцы с 56 занимают 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Автомобилист» набрал 64 очка и занимает 4-ю строчку таблицы Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

Голы: Каменев — 10, 9:51 — 0:1. Мэйсек — 19 (Широков, Волк), 13:14 — 1:1. Окулов — 11 (Нестеров, Классон), 14:40 — 1:2. Обидин — 11 (Хрипунов, Журавлев), 53:24 — 2:2. Баранцев — 1 (бол., Бывальцев, Блэкер), 56:04 — 3:2.

Вратари: Аликин — Федотов (59:31).

Штраф: 9 — 15.

Броски: 17 (6+3+8) — 26 (9+11+6).

Судьи: Морозов, Оленин.

15 января. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.