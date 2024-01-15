ЦСКА проиграл «Автомобилисту», пропустив две шайбы в третьем периоде
ЦСКА на выезде проиграл «Автомобилисту» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.
У армейцев голы забивали Владислав Каменев и Константин Окулов. У клуба из Екатеринбурга шайбы забросили Брукс Мэйсек, Андрей Обидин и Денис Баранцев. Последние два голы были забиты в третьей периоде — на 14-й и 17-й минутах.
ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Армейцы с 56 занимают 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Автомобилист» набрал 64 очка и занимает 4-ю строчку таблицы Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
Голы: Каменев — 10, 9:51 — 0:1. Мэйсек — 19 (Широков, Волк), 13:14 — 1:1. Окулов — 11 (Нестеров, Классон), 14:40 — 1:2. Обидин — 11 (Хрипунов, Журавлев), 53:24 — 2:2. Баранцев — 1 (бол., Бывальцев, Блэкер), 56:04 — 3:2.
Вратари: Аликин — Федотов (59:31).
Штраф: 9 — 15.
Броски: 17 (6+3+8) — 26 (9+11+6).
Судьи: Морозов, Оленин.
15 января. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
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Барыс – Лада
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Автомобилист – ЦСКА
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