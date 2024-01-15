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Сегодня, 19:15

ЦСКА проиграл «Автомобилисту», пропустив две шайбы в третьем периоде

Руслан Минаев
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ЦСКА на выезде проиграл «Автомобилисту» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.

У армейцев голы забивали Владислав Каменев и Константин Окулов. У клуба из Екатеринбурга шайбы забросили Брукс Мэйсек, Андрей Обидин и Денис Баранцев. Последние два голы были забиты в третьей периоде — на 14-й и 17-й минутах.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Армейцы с 56 занимают 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Автомобилист» набрал 64 очка и занимает 4-ю строчку таблицы Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

Голы: Каменев — 10, 9:51 — 0:1. Мэйсек — 19 (Широков, Волк), 13:14 — 1:1. Окулов — 11 (Нестеров, Классон), 14:40 — 1:2. Обидин — 11 (Хрипунов, Журавлев), 53:24 — 2:2. Баранцев — 1 (бол., Бывальцев, Блэкер), 56:04 — 3:2.

Вратари: Аликин — Федотов (59:31).

Штраф: 9 — 15.

Броски: 17 (6+3+8) — 26 (9+11+6).

Судьи: Морозов, Оленин.

15 января. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК ЦСКА (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 52 34 18 74
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 50 31 19 65
4 Автомобилист 53 29 24 64
5 Лада 53 26 27 63
6 Трактор 52 28 24 61
7 Ак Барс 50 29 21 60
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 52 21 31 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Адмирал 50 15 35 41
12 Барыс 50 16 34 40
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 51 34 17 72
2 Локомотив 50 33 17 70
3 СКА 51 33 18 68
4 Спартак 52 30 22 67
5 Торпедо 50 29 21 61
6 Северсталь 50 25 25 57
7 ЦСКА 50 26 24 56
8 Динамо Мн 49 22 27 49
9 Витязь 50 16 34 38
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