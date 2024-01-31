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31 января, 18:41

«Авангард» нанес «Барысу» шестое подряд поражение в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Авангард» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.

Два очка за омичей набрал Николай Прохорокин — он забил и отдал голевую передачу. Еще по одной шайбе забросили Михаил Гуляев и Сергей Бойков.

За хозяев отличился Аркадий Шестаков.

«Авангард» (81 очко) занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. Ранее команда гарантировала себе место в плей-офф.

«Барыс» потерпел шестое поражение подряд и занимает последнее место в таблице «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Шестаков — 12, 16:39 — 1:0. Гуляев — 4 (Прохоркин, Юрчо), 26:59 — 1:1. Прохоркин — 14 (Чмыхов, Рейнгардт), 30:15 — 1:2. Бойков — 5 (п.в., Жафяров), 59:13 — 1:3.

Вратари: Паскуале (58:34 — 59:13) — Мишуров.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 33 (16+10+7) — 34 (7+16+11).

Судьи: Лаврентьев, Сергеев.

31 января. Астана. Барыс-Арена.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Барыс
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1 Металлург Мг 60 39 21 84
2 Авангард 58 39 19 82
3 Сал. Юлаев 59 37 22 79
4 Автомобилист 61 33 28 73
5 Ак Барс 58 35 23 72
6 Трактор 59 33 26 72
7 Лада 60 29 31 71
8 Нефтехимик 59 24 35 59
9 Амур 59 23 36 58
10 Сибирь 59 23 36 55
11 Адмирал 59 18 41 47
12 Барыс 58 19 39 45
Западная конференция И В П О
1 СКА 59 40 19 83
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3 Динамо М 59 37 22 80
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 59 32 27 69
6 Северсталь 58 30 28 67
7 ЦСКА 59 30 29 66
8 Динамо Мн 59 27 32 59
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
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