«Авангард» нанес «Барысу» шестое подряд поражение в КХЛ
«Авангард» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.
Два очка за омичей набрал Николай Прохорокин — он забил и отдал голевую передачу. Еще по одной шайбе забросили Михаил Гуляев и Сергей Бойков.
За хозяев отличился Аркадий Шестаков.
«Авангард» (81 очко) занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. Ранее команда гарантировала себе место в плей-офф.
«Барыс» потерпел шестое поражение подряд и занимает последнее место в таблице «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Шестаков — 12, 16:39 — 1:0. Гуляев — 4 (Прохоркин, Юрчо), 26:59 — 1:1. Прохоркин — 14 (Чмыхов, Рейнгардт), 30:15 — 1:2. Бойков — 5 (п.в., Жафяров), 59:13 — 1:3.
Вратари: Паскуале (58:34 — 59:13) — Мишуров.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 33 (16+10+7) — 34 (7+16+11).
Судьи: Лаврентьев, Сергеев.
31 января. Астана. Барыс-Арена.
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|59
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|61
|21
|40
|48
|10
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|59
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|40
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|18:00
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Лада – Нефтехимик
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|19:00
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Ак Барс – Сибирь
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