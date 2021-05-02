Рижское «Динамо» подписало контракты с тремя защитниками

Латвийский клуб КХЛ «Динамо» Рига подписал контракты с тремя защитниками — Оскарсом Цибульским, Ральфсом Фрейбергсом и Нерюсом Алишаускасом, сообщает сайт команды.

33-летний Цибульскис на протяжении восьми лет выступал за рижское «Динамо» и провел за клуб в общей сложности 304 игры, забросив 16 шайб и отдав 39 результативных передач.

Цибульскис — участник восьми чемпионатов мира, за его плечами 49 матчей и 12 (2+10) набранных очков.

29-летний Фрейбергс после ухода из «Динамо» три года выступал за «Злин», а нынешний сезон начинал в «Комете» из Брно и потом перебрался в «Оцеларжи» из Тршинеца, с которым недавно стал чемпионом Чехии, плюс оказался самым результативным защитником экстралиги в плей-офф (3 гола и 6 передач в 16 матчах).

29-летний Алишаускас также ранее выступал за рижское «Динамо». Но прошлый сезон он провел за «Слован» и набрал 12 (2+10) очков в 48 играх за клуб из Словакии.