Бадюков считает «Локомотив» скрытым фаворитом предстоящего сезона

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высоко оценил селекционную работу «Локомотива». По его мнению, ярославская команда будет сурытым фаворитом в новом сезоне КХЛ.

— Главное, что удалось сделать «Локомотиву», — это сохранить свою центральную ось, — цитируют «Известия» Бадюкова. — Ткачев, Ландер и Алексеев остались в Ярославле, и вокруг них можно строить звенья. Тем более Андре Петерссон хорошо знает Ландера и — наверняка — Пяярви, с которыми может составить качественное иностранное звено. С учетом многочисленной талантливой молодежи здесь есть на основе чего строить команду.

Квалификация Марченко не вызывает сомнений. Сейчас он стал самым высокооплачиваемым игроком в «Локомотиве» и однозначно взят в первую пару обороны. Думаю, на это же может претендовать и Охтамаа, который является хорошей заменой Стаффану Крунваллю. Он знает требования Скабелки и вряд ли бы поехал в Ярославль, если бы они его не устраивали. Из прошлого состава остались такие ребята, как не раз вызывавшийся в сборную на Евротур Рушан Рафиков, а также знакомый Скабелки по «Барысу» Роман Старченко. Думаю, и Денис Баранцев, который в позапрошлом сезоне также заслужил вызов в национальную команду, усилит «железнодорожников».

Ярославскую команду можно назвать скрытым фаворитом предстоящего сезона — впрочем, это характеристика к ним подходила и в прошедшем розыгрыше. Но мы видели результаты — очень невнятное выступление в регулярном чемпионате и вылет в первом раунде плей-офф. Однако думаю, что сейчас, с учетом тренерского фактора, всё должно быть по-другому. Все-таки Андрей Скабелка — человек, который знает КХЛ от и до, показал, что способен выстроить четкую систему игры, когда каждый понимает, чего от него хотят.