Бабаев сравнил «Барыс» со школой выживания в КХЛ

Бывший генеральным менеджером сборной Казахстана Шуми Бабаев объяснил, почему в «Барыс» качественные легионеры готовы ехать на небольшие зарплаты.

«Чтобы не идеализировать «Барыс», я все же скажу, что селекционные ошибки есть и там. Но если говорить о проценте удачных подписаний, то клуб из Казахстана действительно смотрится выигрышно на фоне КХЛ. Почему он так успешен в этом? Во-первых, еще со времен Доуса, Бойда, Боченски и Хедмана у «Барыса» хорошая репутация среди игроков и агентов, клуб не был замечен в каких-то больших скандалах, в том числе из-за задержек зарплаты, никого не обманывал», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.

Также специалист заметил, что большое значение имеет и сама страна и город Нур-Султан, которые комфортны для проживания.

«Во-вторых, большое значение имеет сам Казахстан и город базирования. Это страна с более стабильной экономикой, а Нур-Султан в плане быта очень комфортен, это бренд. «Барыс» предоставляет хорошие условия для проживания, владеет отличной ареной, да и перевод денег в доллары получается более выгодным, нежели в России. Поэтому легионеры готовы играть за небольшие деньги. Могу сказать, что все агенты прекрасно понимают, что «Барыс» — отличная школа выживания в КХЛ для иностранцев, особенно для новичков.», — добавил Бабаев.