Воронин рассказал, как забиол «Куньлуню»

Нападающий «Торпедо» Кирилл Воронин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1).

«Я сегодня играл как обычно. Забил гол с пятака после хорошей передачи Дениса Яна в большинстве. Максим Федотов здорово открылся под пас и шедеврально бросил», — цитирует пресс-служба лиги Воронина.

«Торпедо» идет на 3-й строчке в турнирной таблице Запада, имея в активе 44 очка. «Куньлунь» занимает 10-е место, набрав 27 очков.