«Автомобилист» вырвал победу у «Салавата Юлаева»

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:2. Уфимцы дважды вели в счете, но екатеринбуржцы вырвали победу на 57-й минуте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: Гранлунд — 14 (Маннинен, Хартикайнен), 9:17 — 0:1. Белоусов — 5 (бол., Дацюк, Геноуэй), 15:29 — 1:1. Гранлунд — 15 (бол., Ларсен, Маннинен), 39:31 — 1:2. Бочаров — 10 (Белоусов), 52:33 — 2:2. Куликов — 3 (Бочаров, Трямкин), 56:04 — 3:2.

Нереализованный буллит: Макеев (Автомобилист), 6:10 (Вратарь).

Вратари: Коварж — Метсола (58:24).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (13+5+11) — 20 (7+9+4).

Судьи: Акузовский, Наумов.

24 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец».