«Автомобилист» попросит главного арбитра КХЛ объяснить причины отмененной шайбы Голышева

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявил, что клуб обратится к главному арбитру КХЛ по поводу отмены голы Анатолия Голышева во втором матче серии плей-офф против «Авангарда» (3:4).

«Те объяснения, которые были даны на официальном сайте КХЛ, не до конца исчерпывающие. По этим данным нам не до конца понятно, почему был зафиксирован офсайд. Учитывая очень высокую цену одного гола в таком матче, хотелось бы больше фактов получить относительно данного решения судьи. Факт в том, что шайба оказалась в воротах, и этот факт был зафиксирован арбитром. Что произошло дальше — все еще вопрос, поэтому мы хотим получить исчерпывающую информацию по эпизоду», — цитирует «РИА Новости» Рябкова.

Эпизод с отмененной шайбой произошел в третьем периода второго матча. Шайба Голышева была отменена после того, как главный тренер «Авангарда» взял запрос на положение «вне игры».