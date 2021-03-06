Сегодня, 6 марта, состоится третий матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Автомобилист» на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 14.30 по московскому времени.

«Ястребы» ведут в серии со счетом 2-0. В первой встрече команда из Балашихи всухую обыграла соперника 3:0, а во втором матче одержала победу 4:3.

Следить за матчем «Автомобилист» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Автомобилист» — «Авангард»