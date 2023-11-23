«Автомобилист» поместил защитника Гуркина в список отказов

«Автомобилист» поместил защитника команды Ефима Гуркина в список отказов, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний Гуркин провел 28 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-7».

В соответствии с регламентом лиги, если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, то спортсмена отправляют в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований.