Летунов: «Как только увидел новость об участии в ФОНБЕТ Матче звезд, на лице появилась улыбка»

Нападающий «Торпедо» Максим Летунов прокомментировал приглашений на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023.

«Естественно, эмоции — самые положительные, и как только увидел новость, на лице появилась улыбка. Считаю, что быть выбранным на Матч звезд и представлять свою команду — очень почетно. Разумеется, все ребята сразу меня поздравили. Особенно Вася Атанасов и Богдан Конюшков. Три торпедовца на таком матче — это очень хороший показатель для нашей команды. И я хочу сказать спасибо всем партнерам, ведь они внесли огромный вклад в то, что нас выбрали, и без каждого из них ничего не получилось», — приводит слова Летунова пресс-служба клуба.

Летунов заменит на турнире травмированного нападающего «Спартака» Ивана Морозова.

Матч звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».