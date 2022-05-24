Нападающий Марат Хайруллин прокомментировал свое решение продолжить карьеру в СКА.

«Всю карьеру я провел в «Нефтехимике», поэтому в первую очередь хочу поблагодарить Нижнекамск, всех тренеров, партнеров, персонал, сотрудников арены, базы и офиса и, конечно, болельщиков за поддержку в течение этих лет. Желаю «Нефтехимику» двигаться только вперед!

Конечно же, СКА — это новый этап, новый вызов для меня. Клуб ставит перед собой исключительно высокие задачи, которые, надеюсь, мы вместе успешно будем решать. Знаю, что в СКА опытный тренерский штаб, сыгранный коллектив, классная инфраструктура, все это вселяет уверенность в будущем. Для себя принял решение, что сейчас Петербург — лучшее место для развития карьеры. В Ледовом дворце всегда было очень интересно играть, полные трибуны любят все спортсмены. Впереди много работы, а пока приветствую болельщиков СКА, скоро увидимся!» — цитирует Хайруллина сайт СКА.