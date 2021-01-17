«Авангард» уступил «Автомобилисту» и потерпел третье поражение подряд

«Авангард» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. На этот раз команда Боба Хартли уступила «Автомобилисту» на выезде — 1:4.

А вот «Автомобилист» выиграл четвертую встречу к ряду.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Костин — 2 (Найт, Буше), 16:25 — 0:1. Холланд — 11 (Арзамасцев), 26:51 — 1:1. Протапович — 1 (Холланд, Бочаров), 44:09 — 2:1. Голышев — 12 (Дацюк, Арзамасцев), 45:40 — 3:1. Хольцер — 1 (п.в., Холланд, Трямкин), 59:37 — 4:1.

Вратари: Коварж — Грубец (58:01 — 58:22, 58:36 — 59:37).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (8+5+18) — 30 (12+7+11).

Судьи: Бирин, Юдаков.

17 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».