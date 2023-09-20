«Авангард» заключил контракт до конца сезона с защитником Ольшанским

«Авангард» заключил двусторонний контракт до конца сезона-2023/24 с защитником Савелием Ольшанским, сообщает пресс-служба КХЛ.

Прошлый сезон 24-летний хоккеист провел в ВХЛ за клубы «Южный Урал» и АКМ, а этот сезон он начал в «Тамбове», за который сыграл 3 матча и набрал 1 (0+1) очко.

В КХЛ Ольшанский играл за «Металлург». На его счету 12 игр и 1 (0+1) набранное очко.